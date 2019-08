Infortunio Ansaldi, il problema è più grave del previsto

INFORTUNIO ANSALDI – Allenamento pomeridiano per il Torino dopo il successo contro il Sassuolo, nella giornata di mercoledì è prevista in mattinata la partenza per Wolverhampton per i giocatori convocati, i granata chiamati ad una vera e propria impresa per ribaltare il risultato dell’andata e superare il turno in Europa League. Nel pomeriggio, ci sarà una seduta di rifinitura al Molineux Stadium di Wolverhampton al termine della conferenza stampa del tecnico Walter Mazzarri. Brutta notizia per Ansaldi, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro. Previste ulteriori indagini cliniche e strumentali.

Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 20 calciatori per la partita di giovedì sera contro il Wolverhampton, match di ritorno del playoff della Uefa Europa League

PORTIERI: GEMELLO, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: AINA, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, SINGO

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, MILLICO, PARIGINI, RAUTI, ZAZA