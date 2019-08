Infortunio Godin, stop per il difensore: l’annuncio dell’Inter [FOTO]

“Esami clinici e strumentali per Diego Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana“. Con questa brevissima nota sui propri canali social, l’Inter annuncia lo stop del neo calciatore nerazzurro, il difensore uruguaiano arrivato quest’estate dall’Atletico Madrid.

