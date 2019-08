Infortunio Insigne, l’attaccante esce all’intervallo: preoccupazione in casa Napoli

INFORTUNIO INSIGNE – Juventus-Napoli 2-0 a fine primo tempo. Nella ripresa Lorenzo Insigne resta negli spogliatoi per un problema muscolare. Ulteriore preoccupazione in casa Napoli, oltre ad una prestazione da dimenticare nei primi 45′. Per i bianconeri a segno Danilo e Higuain. Napoli mai in partita e costretto a rinunciare ad uno dei suoi leader per un infortunio che verrà meglio valutato nei prossimi giorni. In ansia anche la Nazionale di Mancini. Insigne, infatti, è stato convocato per gli impegni contro Armenia e Finlandia.