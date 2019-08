Infortunio Messi, gli aggiornamenti sulle condizioni della “Pulga” in vista del Betis Siviglia

Leo Messi non ha preso parte all’allenamento di rifinitura del Barcellona in vista della gara di Liga in programma domani, alle 21, in casa, contro il Betis Siviglia. L’argentino aveva subito un infortunio al soleo della gamba destra a inizio agosto, prima dei test in Usa contro il Napoli. Due giorni fa era rientrato in gruppo ma adesso sta seguendo un lavoro differenziato. A questo punto appare improbabile la sua presenza nell’elenco dei convocati del tecnico Ernesto Valverde per la partita di domani.