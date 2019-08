Infortunio Pavoletti, tegola per il Cagliari: lungo stop per l’attaccante

Brutte notizie per l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, che ha svolto questo pomeriggio ulteriori controlli a seguito dell’infortunio rimediato in occasione della gara contro il Brescia: gli esami strumentali, eseguiti presso la casa di cura polispecialistica ‘Sant’Elena’ di Quartu, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il bomber rossoblù dovrà stare fermo circa 3 mesi. Brutta perdita per Maran, che comunque da oggi potrà contare su Giovanni Simeone, arrivato dalla Fiorentina. A questo punto non è escluso un nuovo intervento sul mercato.