Nuovo stop per Pietro Pellegri. Il 18enne attaccante del Monaco, rientrato da pochissimi giorni in gruppo, ha accusato in allenamento un infortunio muscolare all’adduttore sinistro. Per il baby azzurro, acquistato dal club monegasco per 25 milioni di euro dal Genoa nel gennaio del 2018, si tratta del sesto infortunio in venti mesi al servizio di mister Jardim.