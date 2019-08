Infortunio Ramsey, gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore della Juve

INFORTUNIO RAMSEY – La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Parma ed adesso si prepara per il big match contro il Napoli, partita per le zone altissime della classifica, due squadre in lotta per lo scudetto. Continua la preparazione per la Juventus, lavoro tecnico-tattico, mentre Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di una leggera lombalgia, nella giornata di domani una nuova seduta alla Continassa, il gallese non era stato convocato per la prima giornata del campionato di Serie A contro il Parma.