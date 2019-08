Infortunio Suarez, si ferma l’attaccante del Barcellona: incerti i tempi di recupero [FOTO]

Come se non bastasse la sconfitta all’esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao allo scadere, per il Barcellona c’è anche da fare i conti con l’infortunio a Luis Suarez.

Il club catalano, attraverso una nota sui social network, ha confermato la lesione muscolare al polpaccio subita nel primo tempo della gara contro i baschi. I blaugrana non si sbilanciano sui tempi di recupero, ma secondo la stampa spagnola allo staff medico serviranno tre-quattro settimane per far sì che l’attaccante uruguaiano ritrovi il campo e torni a disposizione di Valverde. E con Messi già in infermeria e Coutinho ceduto al Bayern Monaco, per il Barça diventa un problema…