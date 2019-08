Sanchez è arrivato a Milano. Il cileno è sbarcato da poco all’aeroporto di Malpensa accolto da un discreto numero di tifosi dell’Inter. Tra poco l’ormai ex attaccante del Manchester United sosterrà le visite mediche al Coni per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Attesa dunque l’ufficialità per il nuovo innesto offensivo che serviva a Conte e che permetterà al tecnico pugliese di poter contare su un altro top dopo Lukaku e il già presente Lautaro Martinez.