Inter, D’Ambrosio parla di tutto: dai nuovi a Sanchez passando per Conte e il nuovo modulo

Tanti i nuovi arrivi in casa Inter in questa sessione di mercato, e non è finita qui. Chi invece c’è sempre, da ormai un po’ di tempo a questo parte, è Danilo D’Ambrosio, che con la sua duttilità e il suo sacrificio ha conquistate anche Antonio Conte. L’esterno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky.

Bene l’integrazione dei nuovi: “Sensi e Barella, che conoscono il campionato italiano, che di per sé è abbastanza difficile, non hanno bisogno di integrarsi. Pensavo che Sensi fosse un ottimo giocatore ma non così forte tecnicamente. Lukaku ha uno strapotere fisico che è al di sopra della norma. Sanchez? E’ un giocatore valido, che nell’uno contro uno ti può mettere in difficoltà. Potrebbe far comodo a qualsiasi squadra. All’inizio di questa stagione c’è sicuramente tanto entusiasmo, ma al tempo stesso siamo molto concentrati e abbiamo tanta voglia di fare bene, perché’ ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Senza parlare di obiettivi, noi non ci poniamo limiti: lavoriamo duramente ogni giorno per fare un campionato di vertice, ma non possiamo e non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Dobbiamo pensare partita per partita e dare sempre il 100 percento. Non si tratta di scaramanzia, pensiamo al lavoro quotidiano. Conte ci ha portato entusiasmo ma soprattutto ha alzato di un bel po’ l’asticella. Inoltre ci ha investito di grande responsabilità. Sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Stiamo lavorando duramente dal punto di vista fisico, con allenamenti impegnativi. E dal punto di vista mentale Conte e il suo staff sono dei vincenti. Difesa a 3? Mi piace giocare in questo ruolo, anche se ci sono dei meccanismi da assimilare. Ognuno di noi ha delle giocate da fare, dipendiamo l’uno dall’altro, proviamo quotidianamente“.