Inter, la sexy Erjona Sulejmani colpita da un ‘particolare’ di Lukaku

L’Inter ha piazzato il colpo Lukaku e sono arrivati i complimenti anche di Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista Dzemaili. L’ex Manchester United ha intenzione di prendersi la scena in casa nerazzurra, dopo un lungo corteggiamento dovrà convincere tutti con gol e prestazioni, anche i più scettici, a colpire è stata soprattutto la forma fisica del calciatore, dichiarazioni anche di Erjona: “Che gambe ha! Quest’anno la nostra Inter deve farsi valere!”. Le premesse in casa Inter sono sicuramente buone, i nerazzurri sono intenzionati a ridurre il gap dalla Juventus, l’intenzione è sorprendere dopo un calciomercato importante.