Inter-Lecce, Conte: “Bene oggi ma non deve essere scintilla, dobbiamo diventare dinamite”

Inter-Lecce è finita 4-0, l’esordio dei nerazzurri è ottimo. Segnano i centrocampisti e anche Lukaku. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico Antonio Conte.

“Siamo partiti bene, con la giusta intensità e voglia e rispettando un’idea. Poi sul 2-0 ci siamo disuniti, ho detto ai ragazzi di ritrovare la nostra identità e di non pressare in maniera singola ma in gruppo. Noi oggi c’eravamo altrimenti in queste partite rischi di inciampare anche perché ho visto un buon Lecce. Sicuramente c’è tanto da lavorare nella tenuta mentale, nel gestire determinazione situazioni. Ma siamo solo all’inizio, sono contento dei ragazzi. Lukaku? E’ entrato nel mondo Inter nel migliore dei modi, con grande umiltà e disponibilità. E’ un gigante buono. Ma devo essere contento anche di Lautaro e degli altri. In ogni caso abbiamo vinto, festeggiamo fino a mezzanotte e poi pensiamo a Cagliari. Non dobbiamo essere scintilla, bisogna diventare dinamite. Bisogna crescere e possiamo crescere. Definiamo il nostro modulo un 3-5-2 ma può anche essere uno sviluppo del 4-2-4. Abbiamo le caratteristiche per farlo con centrocampisti bravi nell’inserimento, ma su ogni sistema bisogna comunque lavorarci tanto e ripeterlo“.