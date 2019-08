Inter-Lecce live, formazioni ufficiali: fuori Barella, giocano Candreva e Lukaku

INTER-LECCE, LIVE – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di Liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. L’obiettivo dichiarato dall’Inter è lottare per lo scudetto. Anche molti addetti ai lavori vedono i nerazzurri in corsa per la vittoria del campionato e per qualcuno la squadra di Conte è anche favorita. L’obiettivo del Lecce è ovviamente la salvezza. Non sarà facile mantenere la categoria, nonostante siano arrivati giocatori esperti per la categoria come Rossettini, Farias, Lapadula e Rispoli. I salentini, nel cuore di Conte, giocheranno a viso aperto, come dichiarato da Liverani in conferenza stampa. Il Lecce ha dimostrato di avere una buona manovra sia nella scorsa Serie B che nelle prime uscite stagionali, tra le quali il debutto in Coppa Italia (4-0 alla Salernitana).

INTER-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez. All.: Conte.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; La Mantia, Lapadula.