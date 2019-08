Inter-Perisic, è addio: accordo con il Bayern Monaco, c’è anche il sì del calciatore

E’ giunta al termine l’avventura in Italia di Ivan Perisic, il croato lascia l’Inter dopo una stagione altalenante, il calciatore non rientrava più nei piani della società soprattutto per una questione tecnica, il modulo di Antonio Conte, il 3-5-2, lo penalizzava tantissimo, da esterno di centrocampo non riusciva a mettere in mostra le sue qualità, prima è stato messo sul mercato mentre adesso non è stato convocato per la partita amichevole contro il Valencia. Nelle ultime ore l’accordo con i Bayern Monaco per la cessione, prestito oneroso da 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 20 milioni di euro, il calciatore si è convinto e ha dato l’ok nelle ultime ore. Importante movimento in uscita dunque per l’Inter e dopo l’arrivo di Lukaku ed oltre Dzeko può puntare ad un altro innesto, forse a centrocampo.