Juve Stabia, arriva il centrocampista Izco

S.S.Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore argentino Mariano Julio IZCO, classe ’83. L’esperto centrocampista, nativo di Buenos Aires, approdato in Italia nel 2006 ha vestito, in serie A, le maglie del Catania Calcio, dell’A.C.Chievo Verona e dell’F.C. Crotone, totalizzando, nella massima serie, oltre 270 presenze. Dal mese di febbraio 2019 ha vestito, in serie cadetta, la maglia del Cosenza Calcio. Mariano Izco, già aggregato alle vespe nel ritiro di Rivisondoli avendo svolto tutta la preparazione estiva agli ordini di mister Caserta, commenta l’inizio dell’avventura in maglia gialloblù : “Sono molto contento di far parte della Juve Stabia. Voglio ringraziare il Presidente e il vice Presidente, il Direttore, il mister e la società tutta. Il mio obiettivo è quello di disputare un grande campionato”.