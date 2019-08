Juventus, Chiellini: “Napoli e Inter non possono più nascondersi”

“L’Inter anche l’anno scorso aveva la rosa per vincere lo scudetto e sia loro che il Napoli sono un gradino sopra le altre, stanno creando un gap anche se poi sarà il campo a parlare. Non sarà semplice vincere ma ci saranno più pressioni anche su di loro: col mercato che hanno fatto, Inter e Napoli non possono nascondersi, siamo tre squadre che hanno l’obiettivo di vincere”. Per Giorgio Chiellini sono le squadre di Conte e Ancelotti le principali avversarie sulla strada per lo scudetto. Sulle differenze tra Allegri e Sarri, Chiellini ha detto: “Differenze? Ogni allenatore ha le sue caratteristiche – spiega Chiellini a margine del vernissage di Villar Perosa – C’è la massima disponibilità da parte nostra, tutta la squadra sta cercando di esaudire le richieste del nuovo allenatore il prima possibile. Siamo working in progress, dobbiamo cambiare registro”.

Chiellini si lamenta anche della sosta estiva troppo lunga: “Questa preseason è’stata così lunga, non capisco perché siamo rimasti gli unici in Europa a cominciare a fine agosto”. Il capitano bianconero parla anche di de Ligt: “E’ un ragazzo in gamba, non lo scopro certo io. Era il giocatore giovane più ambito in Europa e siamo stati bravi a prenderlo e a convincerlo della bontà di questa squadra”.