Juventus-Napoli, Ancelotti: “La prestazione non è stata sufficiente”

Sconfitta nel finale per il Napoli di Ancelotti contro la Juventus. A condannare i partenopei è stata l’autorete di Koulibaly in pieno recupero. Il tecnico degli azzurri commenta così ai microfono di Sky Sport.

“Siamo rimasti sempre in partita, l’avevamo anche raddrizzata. Poteva finire 3-3, ma non cambia il giudizio sulla prestazione che non è stata sufficiente. Per noi non cambia molto un punto in meno o in più. Certo, la Juve ha due punti in più. Ma avrei fatto le stesse considerazioni. Ora dobbiamo lavorare e ritrovare la forma migliore”.

Non ha convinto, ancora una volta, la difesa.

“Sul 2-0 loro andavano di contropiede, ma l’abbiamo raddrizzata. Ho messo giocatori freschi e inserito Lozano per dare più peso in avanti. Abbiamo dato alla Juve l’occasione di pressarci e prendere fiducia. Matuidi ha fatto un lavoro straordinario ma lasciava a Fabian spazi che non siamo riusciti a sfruttare. I gol sono nati su difesa piazzata, vedi quelli di Ronaldo e Higuain. La fase difensiva è un problema collettivo e di sacrifici. In questo momento bisogna sacrificarsi e lo stiamo facendo poco”.