Juventus, visite mediche al J Medical per Danilo [VIDEO]

La Juventus ha piazzato un nuovo colpo di mercato, si tratta del brasiliano Danilo che è arrivato in bianconero tramite uno scambio con Cancelo che si è trasferito al Manchester City, nelle casse del club bianconero anche 28 milioni di euro. Uno scambio che ha fatto molto discutere, l’ex Inter è considerato come uno dei migliori nel suo ruolo ma le difficoltà in fase difensiva hanno spinto la Juventus alla cessione, Danilo non è sicuramente l’ultimo arrivato ma le ultime stagioni sono state altalenanti. Nel frattempo Danilo si è presentato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di rito, al termine dei test medici firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al club della Continassa. In basso il video dell’arrivo del calciatore.