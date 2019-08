Lazio, 12 reti alla Primavera nel test in famiglia: infortunio per Lazzari, gli aggiornamenti

Test in famiglia per la Lazio al centro sportivo di Formello. Avversaria la Primavera. Dodici le reti dei biancocelesti: 3 reti per Parolo, 2 per Nimmermeer, una rete per Luis Alberto, Immobile, Vavro, Correa, Patric, Berisha e Scaffidi. Buona sgambata per la squadra di Simone Inzaghi in vista dell’esordio in campionato a Genova contro la Sampdoria.

Soddisfatto a fine amichevole Valon Berisha, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. “Era una prova importante in vista del debutto in serie A contro la Sampdoria. L’esordio sarà fondamentale: dovremo misurarci in trasferta contro i blucerchiati. Il test odierno è stato utile per metterci alla prova e per migliorare la nostra condizione fisica”, ha dichiarato il norvegese naturalizzato kosovaro. “C’è tanta qualità all’interno della squadra e il fraseggio è stato buono: per questo siamo riusciti a realizzare tanti gol. Il gruppo si è mosso bene, quest’anno stiamo portando tanta pressione nella metà campo avversaria, al fine di rubare il pallone ai rivali e di provare a segnare”.

Nota dolente l’infortunio di Lazzari. Ne ha parlato il medico del team capitolino Claudio Meli: “Manuel Lazzari ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi a una radiografia, quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento: il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia. Non avendo ancora i risultati non possiamo esprimerci più di tanto. Andremo a valutare eventuali lesioni ossee: il dito è rimasto bloccato nella maglia di un avversario in occasione di un contrasto”.