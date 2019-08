Ligue 1, colpo del Marsiglia sul campo del Nizza

Si è concluso la giornata di Ligue 1, successo in trasferta del Marsiglia, blitz sul campo del Nizza con il punteggio di 1-2, la formazione di Villas-Boas passa in vantaggio al 31′ con Benedetto; nella ripresa, gli uomini di Vieira pareggiano al 21′ con Cyprien ma gli ospiti siglano il definitivo 2-1 al 28′ con un rigore di Payet. Nel primo match netto successo del Lille, che liquida sul terreno di casa il St.Etienne per 3-0 con una doppietta di Osimhen e un gol di Bamba.

RISULTATI 3^ GIORNATA SABATO Amiens – Nantes 1-2, Dijon – Bordeaux 0-2, Angers – Metz 3-0, Brest – Reims 1-0 DOMENICA Monaco – Nimes 2-2, Strasburgo – Rennes 0-2, Paris SG – Tolosa 4-0 MARTEDI’ Montpellier – Lione 1-0 MERCOLEDI’ Lille – St.Etienne 3-0, Nizza – Marsiglia 1-2

CLASSIFICA: Rennes 9 punti; Angers, Lione, Nizza, Psg, Lille 6; Brest 5; Bordeaux, Metz, Nantes, Reims, St.Etienne, Tolosa, Montpellier, Marsiglia 4; Amiens; Strasburgo 2; Monaco, Nimes 1; Dijon 0.