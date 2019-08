Ligue 1, Saint Etienne e Brest non si fanno male: finisce 1-1

Il primo dei tre posticipi di oggi in Ligue 1 finisce 1-1: Saint Etienne e Brest si contendono la posta. Allo Stade Geoffroy-Guichard sono gli ospiti a passare in vantaggio nel recupero del primo tempo con Faussurier ma a sette minuti dalla fine Bouanga trova il pari per i Verts. Il programma completo e la classifica.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI‘

Lione – Angers 6-0

SABATO

Nantes – Marsiglia 0-0

Bordeaux – Montpellier 1-1

Metz – Monaco 3-0

Tolosa – Dijon 1-0

Nimes – Nizza 1-2

Amiens – Lille 1-0

DOMENICA

St.Etienne – Brest 1-1

Reims – Strasburgo ore 17

Rennes – Paris SG ore 21

CLASSIFICA: Nizza, Lione 6 punti; Metz, St.Etienne, Tolosa 4; Amiens, Angers, Lille, Psg, Reims, Rennes 3; Brest 2; Bordeaux, Strasburgo, Marsiglia, Montpellier, Nantes 1; Monaco, Dijon, Nimes 0.