Ligue 1, è Victor Osimhen il nuovo gioiello del calcio francese

La Ligue 1 è iniziata con il botto ed in particolar modo un calciatore si è messo in mostra, stiamo parlando di Victor Osimhen, calciatore del Lille arrivato dallo Charleroi e che ha intenzione di non far rimpiangere Pépé e Leao, calciatori che si sono trasferiti rispettivamente all’Arsenal ed al Milan. Il nuovo idolo in Francia è stato protagonista di una doppietta nel successo del Lille contro il Nantes, al 19′ brucia in velocità la difesa dei Canarini su un lancio partito dalla difesa, al minuto 80, sigla il gol della vittoria con una gran giocata in area. In mezzo il provvisorio pari di Girotto.

RISULTATI 1^ GIORNATA VENERDI’ Monaco – Lione 0-3 SABATO Marsiglia – Reims 0-2, Dijon – St.Etienne 1-2, Nizza – Amiens 2-1, Montpellier – Rennes 0-1, Angers – Bordeaux 3-1, Brest – Tolosa 1-1. DOMENICA Lille – Nantes 2-1

CLASSIFICA: Angers, Lione, Lille, Nizza, Reims, Rennes, St.Etienne 3 punti; Brest, Tolosa 1; Montpellier, Nantes, Bordeaux, Strasburgo, Metz, Monaco, Dijon, Amiens, Psg, Nimes, Marsiglia 0