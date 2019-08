Liverpool, indicazioni di Klopp su Lovren e poi una battuta: “Arbitro donna? La aiuteremo, sennò mia mamma…”

Domani sera si gioca la Supercoppa Europea tra il Liverpool vincitore della Champions League e il Chelsea mattatore in Europa League. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei reds Jurgen Klopp. Ecco le sue parole.

“Noi favoriti? Non ci pensiamo. Abbiamo un’opportunità domani sera, sarà dura ma possiamo vincere, è una partita importantissima. Dobbiamo restare concentrati al cento per cento per farcela. Giochiamo in una città speciale per il Liverpool, per i tifosi, per la società: nessuno dimenticherà mai la Champions del 2005, Istanbul è un bel posto, troveremo una bella atmosfera, ma questo è un altro Liverpool. Siamo qui, ci siamo preparati bene e ora vogliamo giocarcela al meglio. A Istanbul si giocherà anche la prossima finale di Champions? Lo so, ma in questo momento è prematuro parlarne. Abbiamo visto la partita del Chelsea contro lo United. Certo, se uno guarda soltanto il risultato si può fare un’idea sbagliata. Soprattutto nella prima parte il Chelsea ha disputato una buona gara“.

“Lampard è un ottimo tecnico, ha fatto bene al Derby County ed è stato sfortunato. Il Chelsea sarà pronto al cento per cento e anche noi dobbiamo esserlo: affrontiamo un avversario importante, una squadra giovane con grande entusiasmo. Dobbiamo mantenere la concentrazione. Lovren? Non ci sarà per l’influenza. Se andrà via? Non lo so, vedremo“.

“Domani arbitra una donna, era ora. Sarà una partita con grande tensione ma noi cercheremo di aiutarla, altrimenti mia madre mi rimprovererà. In Germania ho incontrato tantissime donne arbitro. ci è voluto un po’ prima che venissero considerate per il loro valore. E’ un fatto positivo, sono felice di far parte di questo momento storico. E’ una decisione intelligente, apprezzabile, un evento speciale e spero che non sara’ l’ultima volta“.