Luis Enrique, tragedia per l’allenatore: morta la figlia di 9 anni

Dramma per l’ex allenatore della Roma Luis Enrique. E’ deceduta a soli nove anni la figlia Xana a causa di una grave malattia. E’ stato lo stesso ex ct della Spagna, dimessosi dall’incarico lo scorso 19 giugno per stare vicino alla famiglia, in un comunicato riportato dai principali media spagnoli. La bambina era malata di un tumore alle ossa.

“Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all’età di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l’osteosarcoma. Ringraziamo tutti per l’ affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione”, si legge nel comunicato. “Vorrei anche ringraziare il personale degli ospedali di Sant Joan de Déu e Sant Pau per la loro dedizione e cura, i medici, le infermiere e tutti i volontari. Con una menzione speciale alla squadra di sacerdoti palliativi di Sant Joan de Déu. Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia”, conclude la nota della famiglia di Luis Enrique.

Tra i primi messaggi di vicinanza c’è quello della Roma: “L’AS Roma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister”.