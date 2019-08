Malattia Mihajlovic, Calderoli: “messaggio straordinario”

“Quello che ha fatto Sinisa Mihajlovic ieri a Verona e’ straordinario. Il tecnico del Bologna ieri, con coraggio e dignita’, ha dimostrato la straordinaria normalita’ della vita, che continua e va avanti, quando si combatte una difficile malattia, pur tra mille problemi. Lanciando un messaggio incredibilmente importante, come ritengo di aver fatto anch’io dai banchi del Senato, quando ho reso pubblica la mia battaglia contro il tumore”. E’ il messaggio attraverso una nota di Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. “Il nostro e’ un messaggio di vittoria per tutti, se ho vinto io contro il mio tumore, se Mihajlovic sta vincendo la sua battaglia contro la leucemia, significa che tutti possono farcela grazie alle nostre eccellenze oncologiche, grazie alle cure che oggi funzionano – aggiunge -. Questa e’ la migliore iniezione di fiducia che possiamo dare a chi sta combattendo o a chi combattera’ queste malattie. Un messaggio positivo, a non accettare queste malattie o subirle come fossero un male incurabile, perche’ queste sono partite che oggi si possono vincere, che tutti possono vincere: bravo Sinisa, prendiamo a calci i tumori e le leucemie. Forza Sinisa”, conclude Calderoli.