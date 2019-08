Malattia Mihajlovic, l’allenatore del Bologna dimesso dall’ospedale: tutti i dettagli

MALATTIA MIHAJLOVIC – Il Bologna è reduce dal pareggio sul campo del Verona, partita dai due volti per i rossoblu che non sono riusciti ad ottenere i tre punti all’esordio, a sorprendere è stata la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, adesso sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’allenatore. Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del primo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia. E’ stato dimesso “in buone condizioni generali”, spiega il policlinico, dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unita’ operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola dopo avere ricevuto “senza complicazioni il primo ciclo di terapia ed avere completato tutti gli accertamenti necessari”.