Malattia Mihajlovic, il messaggio da brividi della moglie del tecnico

MALATTIA MIHAJLOVIC – Il tecnico Sinisa Mihajlovic si è presentato clamorosamente in panchina per la gara di campionato del Bologna sul campo del Verona, 1-1 il risultato finale, il tecnico sta lottando contro la leucemia. Nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Arianna Rapaccioni, consorte dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, ha scritto su Instagram, accanto a una foto che ritrae i due sorridenti. Tantissimi commenti a sostegno del mister dei rossoblù e della moglie, il tecnico continua a lottare come un leone e anche oggi l’ha dimostrato.