Manchester United, pugno duro: pesante multa all’attaccante Lukaku e l’Inter accelera

Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Lukaku, la rottura con il Manchester United è ormai definitiva. Infatti secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’ il club inglese non ha apprezzato la decisione del centravanti belga di allenarsi con le giovanili dell’Anderlecht, la decisione dei Red Devils è stata quella di una maximulta da 400mila sterline. Nel frattempo l’Inter accelera nuovamente per il belga, Lukaku è nuovamente ad un passo dall’Inter. Il club nerazzurro è pronto a rianciare con un’offerta veramente importante vicina alla richiesta del club inglese, la fumata bianca dovrebbe arrivare a breve e Conte può finalmente sorridere.