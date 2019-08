Milan, ufficiale: Duarte è un calciatore rossonero [FOTO]

AC Milan comunica di aver acquisito, dal Clube de Regatas do Flamengo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Campos Duarte da Silva. Il difensore brasiliano approda al Club rossonero, a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Nato a Mococa in Brasile il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce calcisticamente nel Desportivo Brasil prima di passare, nel gennaio 2014, nelle giovanili del Flamengo con cui debutta in Prima Squadra nel 2016. Con la squadra di Rio de Janeiro vince due campionati carioca nel 2017 e nel 2019 e una Taҫa Rio nel 2019. Al Milan Léo Duarte sarà il 36° calciatore brasiliano a vestire la maglia rossonera, proseguendo così la tradizione verdeoro nella storia del Milan.