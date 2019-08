L’ex difensore Moreno Torricelli: “vi svelo la grande qualità di Lippi”

“La grande qualità di Lippi è stata formare un gruppo veramente unito. Ha inventato la cena obbligatoria del giovedì solo tra compagni di squadra, innescando un senso di appartenenza potentissimo”. Sono le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus e della Nazionale azzurra, Moreno Torricelli, parlando di team building a Rimini durante l’incontro ”Training to win. La costruzione del gruppo passa però innanzitutto dalla presa di coscienza delle qualità personali, sottolinea Samuele Robbioni, counselor in psicologia dello sport e docente Randstad HR Solutions: “Lo sport ci insegna a lavorare sulle qualità delle persone. Siamo abituati fin da piccoli a soffermarci sui nostri limiti, però tante volte ci dimentichiamo di valorizzare le cose che sappiamo fare veramente bene. I coach più bravi con cui ho lavorato sono quelli che durante la sessione d’allenamento, certo, fanno ragionare gli atleti su quello che possono migliorare, ma a fine allenamento se sei bravo a tirare un calcio di rigore passi mezz’ora a tirare un calcio di rigore, perché la consapevolezza di quello che sai fare bene trasformerà i tuoi limiti in punti di partenza. La leadership non è altro che una forma di consapevolezza”. “Training to win è un servizio di formazione di Randstad Sport che utilizza la metafora dello sport per tradurre dinamiche proprie dei contesti aziendali e scolastici, nell’ottica di stimolare la collaborazione interpersonale”, ha spiegato Jack Sintini, campione di volley, ora sales manager per Randstad Sport.