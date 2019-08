Napoli, Ancelotti in vista del Barcellona: “adesso dobbiamo confermarci”

“Mi auguro che la squadra in queste due partite contro il Barcellona possa ripetere le buone prestazioni delle ultime due amichevoli”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in vista del doppio match contro il Barcellona che può dare indicazioni in vista della prossima stagione. “Nelle ultime due amichevoli abbiamo giocato con personalita’: mi auguro che sara’ cosi’ anche contro il Barcellona”, ha aggiunto il tecnico azzurro, che vuole vedere la stessa “carica” dei test contro il Liveerpool e il Marsiglia. “La serie A e’ un campionato sempre piu’ competitivo. Ci sono diverse squadre che hanno rinforzato la loro rosa al fine di far bene in questa stagione”, ha spiegato ancora Ancelotti.