Napoli, Lozano si presenta: il messicano prende il numero 11 e lancia la sfida alla Juventus

Conferenza stampa di presentazione per Hirving Lozano. Maglia numero 11 per l’attaccante. Il messicano inizia parlando della scelta che ha fatto: “Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Arrivo in una squadra importante composta da grandi giocatori. Felice di essere stato la prima scelta di Ancelotti. Ho visto molto la Serie A, darò il 100% per la squadra. Sono qui per migliorarmi e dare una mano. Ancelotti, i campioni che giocano nel Napoli, la città bellissima e i tifosi: questi sono i motivi che mi hanno spinto ad accettare”. Importante nella scelta anche la famiglia del calciatore, presente in sala stampa: “La famiglia per me è importantissima. La decisione l’ho presa insieme a loro e sono contento che oggi sono qui”.

Sul gap con la Juventus, Lozano ha detto: “Passo dopo passo, dobbiamo lavorare molto, il Napoli è una grande squadra. Dobbiamo giocare sempre per vincere se vogliamo raggiungere qualcosa. Scudetto? Dobbiamo fare un passo alla volta. Pensare partita dopo partita. L’obiettivo e’ fare sempre meglio: abbiamo una grande formazione ma dobbiamo lottare gara dopo gara”.

“Segnare all’esordio? Mi farebbe piacere, ma è più importante vincere la partita”. Tutti i giocatori vogliono giocare una partita come quella con la Juve. Io mi sento bene, sono in forma, sono a disposizione. Decide il mister”.

Sul ruolo, Lozano dice: “Il mister mi conosce bene, sa dove posso rendere meglio. Io ho sempre giocato in tuttii ruoli offensivi”.

Idolo di Lozano è un messicano del passato: “Hugo Sanchez per me è un idolo, come per tutti i messicani. Devo migliorare e lavorare per raggiungere risultati come i suoi”.

Sul soprannome “El Chucky”: “Al Pachuca ero abbastanza monello. I compagni mi hanno dato quel soprannome ed è rimasto”.

Sulle cose che lo hanno colpito appena arrivato in Italia: “Di Napoli mi piacciono molto il cibo, la gente e il panorama – che è fantastico”.