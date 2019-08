Napoli, Zielinski avvisa la Juventus: “in corsa per lo scudetto”

“Spero sia il mio Napoli piu’ forte, sono arrivati giocatori che hanno gia’ dato il loro contributo, potrebbero arrivare altri pezzi molto importanti per la rendere la nostra squadra ancora piu’ competitiva”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 da Miami del centrocampista Zielinski in vista della gara del Napoli contro il Barcellona. “Spero che quest’anno il gap con la Juventus non sia come l’anno scorso, vogliamo sicuramente fare meglio e combattere con loro fino alla fine – ha aggiunto il centrocampista polacco del Napoli -. Ci saranno altre squadre nella corsa scudetto, ma noi abbiamo una rosa molto forte e competitiva e vogliamo arrivare fino in fondo”.