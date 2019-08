Nedved sostituisce Sarri in conferenza: il dirigente annuncia altri colpi poi parla di Dybala e Icardi

“Sarri sta svolgendo un grandissimo lavoro, siamo fiduciosi e contenti. Nonostante le difficoltà che ha avuto negli ultimi giorni la squadra lo sta seguendo”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Parma e proprio in sostituzione dell’allenatore ex Napoli, fermo per polmonite. “Sta facendo un ottimo lavoro”, ha ribadito il dirigente bianconero. “Abbiamo fatto dei cambiamenti ma non è un momento di transizione. La Juventus vuole vincere anche quest’anno”.

“Il mercato? Ne risponde Paratici, lo sapete. Il mercato però si valuta alla fine, non è ancora finito e non è una gran cosa cominciare la stagione con il mercato aperto. Noi, Fabio Paratici ha fatto un grandissimo mercato, grandissime cose. Sono state fatte operazioni belle e grandi come Demiral e Danilo, poi operazioni in uscita come Kean e Cancelo che sono stati grandi operazioni. E sapete che il mercato non è chiuso. Noi strada facendo coglieremo occasioni se ci saranno, se ci saranno occasioni per i nostri giocatori vantaggiose per loro e per noi”.

Icardi? “Non voglio parlare di singole operazioni e singoli giocatori. Non sono qui per parlare di giocatori di altre squadre. Dybala è un grandissimo giocatore, non può essere mai un problema. Siamo contenti di averlo. Sarri lo sta utilizzando come falso nove, credo lo stia facendo bene – ha aggiunto – Ha avuto un precampionato molto importante, anche se è partito più tardi e forse ha una gamba un po’ più leggera degli altri”.