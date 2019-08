Neymar-Barcellona, si continua a trattare: spunta una nuova contropartita…

E’ diventato uno dei tormentoni del mercato estivo: Neymar e il Barcellona. Prima vicini, poi lontani, adesso di nuovo a ‘toccarsi’. Il brasiliano vuole tornare in Catalogna, Messi e compagni approvano, in Francia invece non vedono l’ora che vada via. E allora i blaugrana trattano col PSG, abbastanza fermo nelle decisioni (il prezzo non scenderà mai oltre i 222 milioni di euro con cui i parigini avevano acquistato l’attaccante).

E così, il Barça ci prova con le contropartite. Tante, quelle proposte in queste settimane o richieste dai francesi, ma non è mai stato trovato un punto di incontro. Coutinho, Rakitic e Dembelé quelli messi sul piatto, ma pare che solo il primo possa al momento trasferirsi. Sull’ex Borussia, ad esempio, c’è la volontà del calciatore a non lasciare la Catalogna. ‘Le Parisien’, a tal proposito, scrive di una nuova contropartita dei catalani al PSG: Arturo Vidal.