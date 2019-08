Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso?

Dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è soltanto un bluff per accontentare Messi. Lo riporta ‘Le Parisien‘, spiegando che l’argentino sta insistendo con i dirigenti del Barça per far sì che il brasiliano torni in Spagna. A questo punto, vista la ‘freddezza’ dei due club, importante potrebbe essere la volontà del calciatore stesso. E sullo sfondo resta il Real…