Neymar-Juventus, colpo di scena: l’ipotesi degli analisti di mercato…

Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventus continua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, favoriti a 2,25, e i Blancos, offerti invece a 3,00. Vicinissimo alla Juve, riferisce Agipronews, resiste anche il Paris Saint Germain, la cui “blindatura” del giocatore si gioca a 2,50.