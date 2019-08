Le notizie del giorno – Quattro calciatori squalificati a vita per calcioscommesse, caos in casa Inter

E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il bomber non indosserà più la maglia nerazzurra. E Wanda Nara pensa di fare causa all’Inter, secondo l’agente esistono i margini per mobbing. (LE NOTIZIE DEL GIORNO).

Nuovo scandalo calcioscommesse e pesanti provvedimenti che sono arrivati nelle ultime ore. Mano pesantissima da parte della Confederazione calcistica asiatica, nel dettaglio quattro calciatori sono stati accusati di aver condizionato o addirittura truccato alcune partite della Coppa AFC 2017 e 2018, la seconda competizione asiatica per club. Quattro calciatori in tutto (tre del Kirghizistan) sono stati riconosciuti colpevoli di aver contribuito a modificare l'esito di alcune partite dei rispettivi club.