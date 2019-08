Pogba, ‘assist’ del fratello al Real: “Si sa che Paul vuole andare lì, a Zidane manca uno come lui”

“L’interesse del Real Madrid? Sappiamo tutti che Paul voleva trasferirsi, sta aspettando. Lavora sodo e vedremo cosa succede. Fino al 2 settembre tutto può succedere. Certo che Florentino Perez può acquistarlo, niente è impossibile“. Queste le parole del fratello di Paul Pogba, Mathias, ai microfoni di El Chiringuito.

“A Zidane manca uno come mio fratello Paul, ha bisogno di un altro centrocampista. Paul non vale 200 milioni ma ora il calcio è così. Cosa manca? Il proprietario dello United non ha detto sì“.