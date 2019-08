Il problema dell’omofobia negli stadi, in Francia, sta diventando più grave del previsto. A tal proposito, dopo l’episodio di ieri – l’ultimo di tanti – la Lega Calcio francese ha deciso di convocare per il prossimo 5 settembre una riunione per discutere il problema. In occasione di Metz-Paris Saint Germain di ieri, la partita è stata sospesa per alcuni minuti a causa di uno striscione omofobo esposto dai tifosi locali.