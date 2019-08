Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb: partita divertente a La Spezia, riscatto per Pescara e Frosinone

PRONOSTICI SERIE B – Si scende in campo per la seconda giornata di Serie B. Tanti match interessanti offerti dal campionato cadetto. Si parte con Chievo-Empoli venerdì, si prosegue sabato con sei gare in programma, si chiude domenica con i tre posticipi. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

PRONOSTICI SERIE B

CHIEVO-EMPOLI (1X) – Il Chievo è reduce dalla sconfitta di Perugia, Empoli partito bene con il successo casalingo sulla Juve Stabia. Si preannuncia una partita chiusa, leggera preferenza per i clivensi, ma si può giocare anche l’UNDER.

SPEZIA-CROTONE (GOAL) – Spezia show in Veneto contro il Cittadella. Vittoria per 3-0 dei liguri, Crotone bloccato sullo 0-0 alla prima dal Cosenza nel derby calabrese. Confidiamo in almeno un gol dei Pitagorici, spezzini che potrebbero andare a segno anche stavolta.

CREMONESE-ENTELLA (OVER) – Due squadre che hanno iniziato bene il campionato. Vittoria esterna per i grigio-rossi a Venezia, successo interno, invece, per la neopromossa contro il Livorno. Prevediamo una partita divertente e con diversi gol.

PESCARA-PORDENONE (1X+OVER 1,5) – Abruzzesi reduci dal brutto ko di Salerno, Pordenone sulle ali dell’entusiasmo dopo lo show interno contro il Frosinone. Non crediamo al bis della squadra di Tesser, ma può uscirne una partita divertente.

FROSINONE-ASCOLI (1X+OVER 1,5) – Ciociari tra i favoriti per la promozione, che hanno iniziato malissimo perdendo 3-0 a Pordenone. Ascoli reduce dal bel successo contro il Trapani. Crediamo nel riscatto dei giallo-blu.