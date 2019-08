Real Madrid, Bale resta in uscita: il Bayern Monaco sulle tracce del gallese

C’è una pista tedesca per Gareth Bale. Il gallese continua ad essere fuori dai programmi del Real Madrid e negli ultimi giorni sulle sue tracce si è messo il Bayern Monaco. Lo rivela ‘As’, sottolineando come i rapporti tra i Blancos e il club bavarese siano eccellenti. Si potrebbe ripetere un’operazione in stile James Rodriguez, con un prestito molto oneroso e un diritto di riscatto alto. A giocare un ruolo importante potrebbe essere l’Adidas, azienda sponsor di Bale e che ha investito molti soldi nel Bayern.