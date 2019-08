Real Madrid, un super gol di Hazard stende il Salisburgo [VIDEO]

Vittoria di misura per il Real Madrid nell’amichevole giocata sul campo del Salisburgo. Alla Red Bull Arena Zinedine Zidane schiera un 3-4-2-1 con Isco e Hazard alle spalle di Benzema. Il Salisburgo parte forte sul piano del ritmo, ma la prima occasione è di marca Blancos: al 13′ Benzema si vede neutralizzare la conclusione dal portiere avversario Stankovic. Il vantaggio del Real arriva però al 19′, con il primo gol spagnolo di Hazard che riceve il pallone da Benzema e insacca con un fantastico destro al giro dai venti metri. Al 26′ il Salisburgo costruisce l’opportunità per il pareggio, ma Minamino non centra la porta da posizione favorevole. Nel finale del primo tempo altra splendida azione del Real Madrid, ma Hazard stavolta non riesce a battere Stankovic.

Nella ripresa solita girandola di cambi, ma non ci sono grandi occasioni fino ai minuti finali quando Jovic (altro neo-acquisto) ha la chance per il raddoppio ma si fa ipnotizzare da Carlos. Buon test per le Merengues, che hanno dimostrato segnali di crescita sul piano del gioco.