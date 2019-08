Real Madrid, Zidane: “La Roma si è rinforzata, farà una grande stagione”

“La Roma è una grande squadra, si è rinforzata parecchio ed è sempre competitiva. Le squadre italiane sono sempre molto organizzate difensivamente e la Roma è una di quelle, per questo motivo farà una grande stagione“. Queste le parole di Zinedine Zidane, in un’intervista trasmessa su Sky Sport, alla vigilia della partita amichevole tra il Real Madrid e i giallorossi. “E’ stato un precampionato difficile, la gente vuol veder vincere il Real Madrid, vincere partite, titoli e mostrare un bel calcio – sottolinea il tecnico francese – E’ qualcosa che riguarda tutto il madridismo. Faremo vedere il nostro impegno, il piacere di giocare a calcio e sono sicuro che ci metteremo tutto alle spalle. Ma lo dobbiamo fare con calma. Dobbiamo lavorare, abbiamo bisogno di calma per poter rassicurare tutti i tifosi”.

Occasione di tornare in Italia per Zidane dove ha vissuto dal ’96 al 2001 indossando la maglia della Juventus. “Ho vissuto cinque anni in Italia, a Torino sono diventato uomo e la gente è stata affettuosa nei miei confronti. Ho sempre dei ricordi piacevoli di Torino e dell’Italia, tornare in Italia per giocare è sempre emozionante”.