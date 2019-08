Reggina, arrivo e presentazione di Denis. L’attaccante: “si vola alto” [FOTO]

La Reggina ha piazzato il colpo Denis, un innesto che non ha bisogno di presentazione nel campionato di Serie C. “German Denis raggiunge Reggio Calabria. “El Tanque” arriverà all’aeroporto “Tito Minniti” , domani 27 agosto alle ore 10.20. Invitiamo i tifosi amaranto a raggiungere lo scalo reggino per accogliere calorosamente il nuovo attaccante. German Denis sarà presentato agli organi d’informazione giovedì 29 agosto alle ore 19. Sul manto erboso dello stadio “Oreste Granillo”, sarà il presidente Luca Gallo a presentare il calciatore argentino. Per l’occasione sarà aperta la Tribuna Ovest in modo da permettere ai tifosi di assistere all’evento. Vi aspettiamo!”. Nel frattempo l’attaccante ha pubblicato una storia direttamente dall’aereo: “si vola alto”.