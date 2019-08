Questione di giorni per il suo ritorno a Reggio Calabria, su cui mancava soltanto l’annuncio. Lui aveva già salutato la sua vecchia società, ma si aspettava soltanto qualche segnale da parte della Reggina. Che, così come per gli acquisti di gennaio, ha annunciato in ‘anteprima’ e in maniera carina il suo colpaccio: torna in amaranto il centrocampista Alberto De Francesco.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Alberto De Francesco. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale.

Nato a Roma il 12 ottobre 1994, il neo-centrocampista amaranto cresce nelle giovanili della Lazio, dove fa tutta la trafila. L’esordio tra i professionisti avviene nella stagione 2014/15, quando De Francesco indossa la casacca de L’Aquila, in terza serie. Due annate in cui trova una certa continuità e che valgono la chiamata della Reggina. Nell’anno e mezzo in riva allo Stretto colleziona 61 presenze, 6 gol e 5 assist.

A gennaio 2018 spicca il volo verso la cadetteria. E’ lo Spezia a metterlo sotto contratto, dopo averla spuntata su diverse pretendenti. A distanza di 571 giorni Alberto De Francesco torna a Reggio Calabria“.

La società dello Stretto lo ufficializza con un video sulla propria pagina Facebook. L’ex calciatore dello Spezia completa così un reparto già di tutto rispetto per la categoria. Il giocatore romano è pronto a far vedere già quanto dimostrato nell’anno e mezzo passato a Reggio Calabria. Di seguito il video.