Risultati Ligue 1, il programma completo della quarta giornata e la classifica

RISULTATI LIGUE 1 -Le prime giornate della Ligue 1 hanno portato importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, si preannuncia un campionato avvincente e combattuto ma principalmente le posizioni che valgono la qualificazione in Champions League, in Europa League e salvezza, per la vittoria del titolo è ovviamente in vantaggio il Psg, altre squadre candidate a lottare per le posizioni altissime sono Lione, Lille e Nizza, avvio molto importante per il Rennes mentre fino al momento il Marsiglia non ha entusiasmato. Ecco il programma del weekend di Ligue 1, i risultati e la classifica aggiornata.

IL PROGRAMMA DI LIGUE 1

VENERDI’ ORE 20.45

METZ-PSG

SABATO ORE 17.30

LIONE-BORDEAUX

ORE 20

ANGERS-DIJON

NANTES-MONTPELLIER

NIMES-BREST

TOLOSA-AMIENS

DOMENICA ORE 15

REIMS-LILLA

RENNES-NIZZA

ORE 17

STRASBURGO-MONACO

ORE 21

MARSIGLIA-ST.ETIENNE

LA CLASSIFICA