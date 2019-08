Risultati Serie B, il programma completo della seconda giornata

Risultati Serie B – Dopo la giornata inaugurale, anche la serie cadetta torna in campo per il secondo turno. Solito spezzatino con l’anticipo ‘dal sapore di Serie A’ tra Chievo ed Empoli in campo venerdì sera. Sabato spazio per due sfide alle 18 (Benevento-Cittadella e Spezia-Crotone) e tutto il resto alle ore 21. Domenica pomeriggio Juve Stabia e Pescara ospitano rispettivamente Pisa e Pordenone, mentre in serata interessante sfida tra Frosinone ed Ascoli. Il programma completo.

VENERDI’

ore 21

Chievo-Empoli

SABATO

ore 18

Benevento-Cittadella

Spezia-Crotone

ore 21

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Entella

Livorno-Perugia

Trapani-Venezia

DOMENICA

ore 18

Juve Stabia-Pisa

Pescara Pordenone

ore 21

Frosinone-Pordenone