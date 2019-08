Roma-Genoa, Fonseca alla vigilia: “La squadra è pronta, felice per Dzeko”

C’è tanta curiosità sulla nuova Roma. Con l’arrivo di Fonseca la rosa si è ringiovanita, specie tra difesa e centrocampo. Nessun ritocco in avanti, anzi una conferma importante: il rinnovo di un Dzeko che sembrava ormai destinato all’Inter. Domani i giallorossi ospiteranno il Genoa, queste le parole nella conferenza della vigilia per il tecnico della squadra capitolina.

“Sono sicuro che la squadra è cresciuta, abbiamo avuto una evoluzione positiva durante il precampionato. Siamo solo all’inizio di questo processo, c’è ancora molto da lavorare ma la squadra è pronta. Sono motivato, entusiasta e fiducioso, i nostri tifosi ci sosterranno, è lo scenario ideale per iniziare la stagione. Sono molto felice della permanenza di Dzeko ma devo confessare che dal primo giorno in cui sono arrivato ero fiducioso che sarebbe rimasto con noi. Il suo rinnovo mi lascia soddisfatto, era un mio desiderio. Ho sempre creduto sarebbe rimasto con noi, è un giocatore molto importante. E’ un piacere non soltanto per me ma per tutti che sia rimasto. Sono pienamente soddisfatto della rosa a disposizione. I calciatori hanno risposto bene al lavoro quotidiano in allenamento.- Sono contento e soddisfatto di tutti”.