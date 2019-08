Roma, rigore “truffa”: Zaniolo si scusa e l’Athletic Bilbao ringrazia [FOTO]

Prima il rigore truffaldino, che ha permesso alla Roma di agguantare il pari al 90′ contro l’Athletic Bilbao, poi le scuse, infine il ringraziamento degli avversari. Nicolò Zaniolo ieri sera a Perugia durante l’amichevole contro i baschi è stato il protagonista in negativo dell’amichevole per via del suo tocco di mano che ha tratto in inganno l’arbitro che ha ‘regalato’ il rigore del pari ai giallorossi, convinto che a commettere il fallo di mano fosse stato il difensore spagnolo. Accerchiato dagli avversari che gli chiedevano di ammettere la colpa, Zaniolo ha fatto prima orecchie da mercante beccandosi non poche critiche via social, anche dai tifosi romanisti, poi a mente lucida e nella notte ha voluto chiedere scusa su Instagram per il mancato fair play: “A Perugia ho commesso un errore – ha scritto il giovane giallorosso – Nella concitazione del momento non ho avuto la lucidità di capire quanto accaduto nell’area avversaria e ho reagito male alle domande degli avversari che mi sono venuti a chiedere se avessi toccato la palla di mano al momento del rimpallo. Le scuse sono state ben accolte dagli avversari che lo hanno pubblicamente ringraziato per l’ammissione: “Grande Nicolò”. In basso il botta e risposta tra Zaniolo e il Bilbao.

🔙 Zaniolo, el protagonista del ‘penalti’ de ayer en Perugia pide perdón por su reacción a través de su Instagram. ✍️ “Ya me disculpé ante el árbitro, pero me siento en la obligación de hacerlo también con los rivales y los aficionados”. ¡Grande, Nicolò! 👏#RomaAthletic 🇮🇹 pic.twitter.com/z1wzyupKvV — Athletic Club (@AthleticClub) August 8, 2019